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В Турцию не поедут 2 млн российских туристов

1:43
Туризм

Около двух миллионов российских туристов не поедут в Турцию. Такой прогноз дан президентом Ассоциации туриндустрии России Ильей Уманским, ссылаясь на турецкие туристические СМИ и российские источники. Информация об этом поступила из источника "Турпром".

В Турцию не поедут 2 млн российских туристов
Фото: qha.com.tr

Причина — рост цен на туры этим летом почти на половину. В итоге поток туристов останется на уровне прошлого года, и дополнительные два миллиона туристов не появятся.

"Из-за повышения цен на летние путевки в 2023 году на 47 процентов поток туристов из России в Турцию останется на уровне прошлого года и, вероятно, составит около 5 миллионов человек, несмотря на предыдущие прогнозы о его увеличении до 7 миллионов", — цитируют турецкие СМИ.

Одновременно отмечается, что именно рост цен на туры стал причиной ограничения количества туристов, посещающих Турцию.

"В прошлом году в Турцию приехало 5,2 миллиона граждан России. Мы ожидали, что в этом году их будет 7 миллионов. Однако, к сожалению, из-за изменения цен на отдых в Турции и курса нашей национальной валюты эти прогнозы пока не сбываются", — также сообщил российский эксперт.

Он также отметил, что данная цифра подорожания — 47% — объясняется обоими этими факторами: цены в Турции выросли на 30%, остальное составило рост курса валюты. В прошлом году средний счет за туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, а в этом году он составляет 250 тысяч рублей.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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