Турпром: В Европе наступил апокалипсис

В Европе наступил апокалипсис из-за адской жары, и мы живем в кошмаре! Местные власти Греции заявляют об этом, и города, а также популярные курорты страны опустели, так как туристы убегают от неимоверной жары и лесных пожаров, которые сопровождают ее, сообщает Турпром.

Фото: REX/Shutterstock

К сожалению, перспективы на погодные улучшения пока не обещают. По данным издания Sky News, в Греции уже превратили в пепел более 7 тысяч акров земли, включая курортные территории. В пригороде Мандра, недалеко от Афин, 250 пожарных с поддержкой 75 пожарных машин, 11 самолетов и девяти вертолетов борются с огнем, и в городе ведется эвакуация. В районе Коринф, известном на туристической карте, к западу от Афин, только за последний день в городе Лутраки пострадало серьезно не менее 30 домов из-за пожара.

Похожий "апокалипсис" может случиться в любой момент и в соседних странах. На Сардинии уже зафиксировали температуру в +46 градусов по Цельсию, и эксперты опасаются, что это может стать причиной других стихийных бедствий. В Турции был обесточен популярный курорт Датча, где проживают в основном местные жители. Эксперты предупреждают, что тепловая аномалия, зафиксированная в Сахаре, может привести к катастрофическим последствиям для туризма в Южной Европе. Например, ожидается, что к середине недели на популярных итальянских островах — Сицилии и Сардинии — температура поднимется до рекордных +50 градусов по Цельсию.

"Волна тепла" распространяется даже до Китая, и другие регионы также страдают от аномально высоких температур. Туристы в панике бегут с популярных курортов. Один из туристов из Великобритании, приехавший отдохнуть на греческий остров Родос в этом июле, рассказывает о том, как их отель превратился в духовку с температурой +40 °C. Отдыхающие испытывали чувство слабости, недомогания и головокружения, что вынудило их сократить отпуск и вернуться домой раньше.

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