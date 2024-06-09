Три продукта, которые запрещены чирлидершам

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Профессиональная чир-спортсменка из Новосибирска Виктория Княжева назвала три продукта, которые запрещено употреблять чирлидершам.

Фото: defenseimagery.mil by TSgt Michael R. Holzworth

"Мы не голодаем. Просто питание должно быть правильным: без газировок, чипсов и шоколадок. Еще нужно следить за водным балансом", — цитирует спортсменку "КП Новосибирск".

Она рассказала, что за выход на спортплощадку в чир-спорте не платят. Однако в группе поддержки бывают коммерческие выходы: "Заказчик может заплатить как 10 тысяч группе из пяти человек, так и 20 — 30".

Также спортсменка уточнила, что их костюмы при этом в среднем стоят по 8-10 тысяч. Напомним, что чирлидинг — вид спорта, который сочетает элементы зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика).