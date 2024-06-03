Глава РФС Дюков считает, что РФ осенью могут вернуть в ФИФА и УЕФА

После финального матча Кубка России между "Балтикой" и "Зенитом" президент РФС Александр Дюков рассказал, когда нашу сборную могут вернуть в международные турниры ФИФА и УЕФА.
Он считает, что это может произойти в ближайшее время.
"Сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Надеюсь на это", — цитирует ТАСС Дюкова.
Он уточнил, что осенью возможно произойдут улучшения взаимоотношений между РФС и ФИФА с УЕФА.
Кстати, после финального матча Кубка России по итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги "Зенит" выиграл и стал чемпионом страны, а "Балтика" перешла в Первую лигу.
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