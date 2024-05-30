Анчелотти: Я завершу карьеру в "Реале"

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти рассказал, как закончит свою карьеру. Об этом сообщает издание La Repubblica.
По словам наставника мадридской команды, "Королевский клуб" станет его последним местом работы.
"Футбол — это одновременно сложно и просто. Но простого в нём больше. Для футбола нужна страсть, его не нужно усложнять навязчивыми идеями. Навязчивые идеи — это уже болезнь. К счастью, у меня подобного нет. Страсти у меня по-прежнему много", — сказал Анчелотти.
Он заявил, что завершит карьеру в "Реале", но прежде хочет выиграть еще одну Лигу чемпионов.
Кстати, финал этого чемпионата пройдет 1 июня в Лондоне.
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