Анчелотти: Я завершу карьеру в "Реале"

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Карло Анчелотти заявил, что закончит карьеру в "Реале"

0:48
Спорт

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти рассказал, как закончит свою карьеру. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Карло Анчелотти заявил, что закончит карьеру в "Реале"
Фото: flickr.com by uggboy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам наставника мадридской команды, "Королевский клуб" станет его последним местом работы.

"Футбол — это одновременно сложно и просто. Но простого в нём больше. Для футбола нужна страсть, его не нужно усложнять навязчивыми идеями. Навязчивые идеи — это уже болезнь. К счастью, у меня подобного нет. Страсти у меня по-прежнему много", — сказал Анчелотти.

Он заявил, что завершит карьеру в "Реале", но прежде хочет выиграть еще одну Лигу чемпионов.

Кстати, финал этого чемпионата пройдет 1 июня в Лондоне.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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