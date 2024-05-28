Стало известно, какая страна станет хозяйкой Олимпийских игр-2026

Relevo: Катар примет Олимпиаду-2036

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Доха, столица Катара, будет принимать летние Олимпийские игры в 2036 году, согласно информации от Relevo.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В настоящее время Доха находится на стадии согласования конечных деталей с Международным олимпийским комитетом.

Катар был выбран в качестве претендента на проведение Олимпийских игр 2036 года в связи с его значительным опытом в организации масштабных международных спортивных мероприятий.

Город Доха уже успел принять такие соревнования, как чемпионат мира по гандболу в 2015 году, чемпионат мира по велоспорту в 2016 году, чемпионат мира по спортивной гимнастике в 2018 году, чемпионат мира по легкой атлетике в 2019 году, а также готовится к проведению чемпионата мира по мужскому футболу в 2022 году и Кубка мира по плаванию в 2024 году.

Кроме того, Доха будет принимать чемпионат мира по баскетболу в 2027 году. Все это демонстрирует способность города успешно организовывать и проводить масштабные спортивные события.

Timeline: Summer Olympic Games (1896 - 2028)