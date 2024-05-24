Далалоян рассказал, что ему кажется обиднее всего в ситуации с российскими атлетами и ОИ-2024

Чемпион ОИ Далалоян: обидно за атлетов, которые не принесут России медали

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский гимнаст Артур Далалоян, олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье, признался, что ему горько из-за отстранения спортсменов от международных стартов, поскольку это мешает им реализовать свой полный потенциал и принести ценные медали своей стране.

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Во время интервью на YouTube-канале "Дисциплина", Далалоян поделился своим разочарованием в ситуации, когда многие российские спортсмены находятся на пике своей формы и карьеры, и в настоящее время могли бы проявить себя и достичь великих результатов, но они лишены возможности это сделать из-за обстоятельств, связанных с отстранением от международных соревнований.

"Я много раз говорил, что самое обидное именно за ребят, которые сейчас находятся на пике формы, на пике карьеры, которые сейчас могли бы приносить вот эти ценные, драгоценные медали нашей стране, но вот именно по этим обстоятельствам они сейчас не имеют просто возможности такой проявить себя", — сказал Далалоян.

Спортсмен добавил, что это вызывает у него больше всего обиды.

Российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом и использовать гимн своей страны на Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены будут участвовать в данных соревнованиях в нейтральном статусе. Это означает, что они не смогут представлять Россию и использовать флаг и гимн своей страны, когда получают медали.