Бывший форвард "Зенита" и сборной России Максим Канунников поделился информацией о самых крупных премиальных, которые он получал от клуба.
Спортсмен рассказал, что "Зенит" выплатил каждому игроку $200 тыс. за победу в финальном матче Кубка России с "Сибирью" в 2010 году, который завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.
По словам Канунникова, в предыдущих матчах игроки получали $100 тыс. за выход на поле и $70 тыс. за нахождение в запасе.
Однако после победы в финале Кубка, главный тренер Алексей Борисович Миллер объявил о двойных премиях для всех, включая тех, кто был в заявке.
"После игры в раздевалку зашёл радостный Алексей Борисович (Миллер) и объявил: "Сегодня двойные! Всем!" Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по $ 200 тыс.", — рассказал Канунников, которого цитирует "Спорт-экспресс".
Таким образом, каждый футболист получил по $200 тыс. Канунников завершил свою профессиональную карьеру летом 2022 года, но продолжает играть в Медиалиге.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.