Экс-игрок "Зенита" Канунников рассказал о самых крупных премиальных, которые получил от клуба

Футболист Канунников: самые большие премиальные от "Зенита" были 200 тыс. долларов

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Максим Канунников поделился информацией о самых крупных премиальных, которые он получал от клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен рассказал, что "Зенит" выплатил каждому игроку $200 тыс. за победу в финальном матче Кубка России с "Сибирью" в 2010 году, который завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

По словам Канунникова, в предыдущих матчах игроки получали $100 тыс. за выход на поле и $70 тыс. за нахождение в запасе.

Однако после победы в финале Кубка, главный тренер Алексей Борисович Миллер объявил о двойных премиях для всех, включая тех, кто был в заявке.

"После игры в раздевалку зашёл радостный Алексей Борисович (Миллер) и объявил: "Сегодня двойные! Всем!" Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по $ 200 тыс.", — рассказал Канунников, которого цитирует "Спорт-экспресс".

Таким образом, каждый футболист получил по $200 тыс. Канунников завершил свою профессиональную карьеру летом 2022 года, но продолжает играть в Медиалиге.