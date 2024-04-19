Даня Милохин высказался о фигуристке Медведевой

Милохин о Медведевой: у Жени ревнивый парень

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный блогер Даня Милохин во время эфира с подписчиками с соцсетях высказался о двукратной чемпионке мира и Европы в женском одиночном катании российской фигуристке Евгении Медведевой.

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Дело в том, что ему предложили пригласить ее на отдых, что вызвало недоумение со стороны Милохина.

"Странно, что ты предлагаешь мне позвать Женю. У неё есть ревнивый парень, давай это сделает он всё-таки. Представь, я пишу: "Привет, тебе пора отдохнуть. Давай, может, съездим на отдых вместе", — сказал блогер, которого цитирует "Чемпионат".

Ранее Милохин выступал в паре с Евгенией Медведевой на шоу "Ледниковый период". Не дойдя до финала, он ушел из проекта и уехал из страны.