Зайцева высказала то, что думает о Бахе: не справляется и следует за стадом баранов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила недовольство действиями главы МОК Томаса Баха, резко выразившись по этому поводу.
Спортсменка считает Баха поставленным лицом, которое ничего не решает, раскритиковав его за отсутствие связи с спортом и олимпизмом.
"Ему (Баху) как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше. Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твёрдой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов", — сказала Зайцева в разговоре с "РИА Новости Спорт".
Зайцева утверждает, что процессом руководства в МОК руководит кто-то другой, и что Бах просто выполняет приказы сверху.
Биатлонистка также выразила уверенность в том, что мир вернётся в нормальное русло и что все эти проблемы решатся, но не так быстро, как хотелось бы. Зайцева сказала, что верит в победу России, однако ради этого, по её мнению, придётся побороться.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.