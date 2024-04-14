Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Зайцева высказала то, что думает о Бахе: не справляется и следует за стадом баранов

Чемпионка ОИ Зайцева назвала Томаса Баха поставленным лицом, которое выполняет указания

1:06
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила недовольство действиями главы МОК Томаса Баха, резко выразившись по этому поводу.

Чемпионка ОИ Зайцева назвала Томаса Баха поставленным лицом, которое выполняет указания
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсменка считает Баха поставленным лицом, которое ничего не решает, раскритиковав его за отсутствие связи с спортом и олимпизмом.

"Ему (Баху) как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше. Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твёрдой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов", — сказала Зайцева в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Зайцева утверждает, что процессом руководства в МОК руководит кто-то другой, и что Бах просто выполняет приказы сверху.

Биатлонистка также выразила уверенность в том, что мир вернётся в нормальное русло и что все эти проблемы решатся, но не так быстро, как хотелось бы. Зайцева сказала, что верит в победу России, однако ради этого, по её мнению, придётся побороться.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Последние материалы
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Няня детей Пугачёвой бросила работу, потому что устала
Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"
Кристина Асмус на свое 36-летие отправилась в Хорватию с ребенком и мужчиной
Мама Тимати опубликовала видео с внучкой, лижущей мороженое с щенком
Новый фильм от режиссёра "Ла-Ла Ленда" выйдет в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников