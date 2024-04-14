Зайцева высказала то, что думает о Бахе: не справляется и следует за стадом баранов

Чемпионка ОИ Зайцева назвала Томаса Баха поставленным лицом, которое выполняет указания

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила недовольство действиями главы МОК Томаса Баха, резко выразившись по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсменка считает Баха поставленным лицом, которое ничего не решает, раскритиковав его за отсутствие связи с спортом и олимпизмом.

"Ему (Баху) как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше. Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твёрдой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов", — сказала Зайцева в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Зайцева утверждает, что процессом руководства в МОК руководит кто-то другой, и что Бах просто выполняет приказы сверху.

Биатлонистка также выразила уверенность в том, что мир вернётся в нормальное русло и что все эти проблемы решатся, но не так быстро, как хотелось бы. Зайцева сказала, что верит в победу России, однако ради этого, по её мнению, придётся побороться.