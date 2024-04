Желудков уверен, что для "Зенита" в нынешней чемпионской гонке "всё идёт по плану"

Опытный футболист и ветеран "Зенита" Юрий Желудков поделился своим мнением о захватывающей борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге между своей командой и "Краснодаром" в сезоне 2023/2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported