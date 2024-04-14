Желудков уверен, что для "Зенита" в нынешней чемпионской гонке "всё идёт по плану"

Ветеран "Зенита" Желудков предупредил, что отрыв от "Краснодара" ещё ничего не гарантирует

Опытный футболист и ветеран "Зенита" Юрий Желудков поделился своим мнением о захватывающей борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге между своей командой и "Краснодаром" в сезоне 2023/2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Желудков считает, что в последнем туре всё сложилось наилучшим образом для "Зенита". Однако он предупреждает, что небольшой отрыв в четыре очка от "Краснодара" ещё не гарантирует финальную победу.

Чтобы на самом деле завершить чемпионскую гонку нужно продержаться ещё несколько туров. Но, по мнению Желудкова, шансы "Зенита" на удержание первого места и увеличение отрыва вполне реалистичны.

"Отрыв от "Краснодара" в четыре очка ещё ничего не гарантирует. Если через три тура всё так и останется, то можно говорить о завершении чемпионской гонки. Но мне кажется, отрыв только увеличится", — сказал Желудков в разговоре с "Чемпионатом".

Обсуждая команду "Краснодар", Желудков заметил, что у нее отсутствует необходимый характер и менталитет чемпиона. Он прокомментировал также ничью "ЦСКА" с "Локомотивом" и победу "Сочи" над "Спартаком". В результате он пришел к выводу, что все идет по плану для "Зенита".

КРАСНОДАР — ЗЕНИТ: ВСЕ ГОЛЫ СУПЕРМАТЧА