Какие бывают виды шпагата? Рассказала КМС по художественной гимнастике

КМС по художественной гимнастике рассказала о видах шпагата

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Мария Андрианова рассказала о видах шпагата и о том, как освоить этот элемент без особых усилий.

Фото: pixabay.com by Alessandro Squassoni is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шпагат — это физическое положение тела, в котором ноги находятся на одной линии и вытянуты в противоположные стороны.

"Шпагат делают в различных видах спорта (гимнастика, танцы, балет, боевые искусства и других). Он является заветной мечтой многих девушек. Существует два основных вида: поперечный и продольный", — цитирует Андрианову портал "Чемпионат".

Кроме поперечного и продольного есть еще и Оversplit, или минусовой шпагат, когда угол между ногами превышает 180 градусов. Он может быть как вертикальным, когда человек стоит в опоре на одной ноге, так и горизонтальным, когда стопы располагаются на опоре и человек опускается вниз, в сторону пола.

Также существует вертикальный шпагат. Выполняется стоя в опоре на одной ноге.

Еще популярен прыжок в шпагат. Шпагат, который выполняется в прыжке (есть как поперечный, так и продольный).

Кроме того, существует шпагат в боевых искусствах и многие другие.