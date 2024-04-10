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Кожевников рассказал, как относятся к Овечкину в США: "В Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас".

Олимпийский чемпион Кожевников уверен, что Овечкину сначала поставят памятник в США, а уже потом — в России

2:09
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил своё мнение о том, что в США российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину поставят памятник раньше, чем сделают это в России.

Олимпийский чемпион Кожевников уверен, что Овечкину сначала поставят памятник в США, а уже потом — в России
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кожевников уверен, что когда Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ, в США ему установят памятник. Сейчас Овечкину осталось забить всего 42 гола для достижения этого рекорда.

Кожевников отметил, что Овечкин получает уважение со всего мира, за исключением своих соперников на площадке. Он уверен, что в США, где Овечкин играет и устанавливает новые рекорды, достижение Овечкина увековечат раньше всего.

Он считает, что США должны быть первыми, кто установит памятник российскому хоккеисту после того, как он побьет рекорд Гретцки.

"Думаю, в Америке ему быстрее памятник поставят, а потом у нас. Он же всё-таки там играет, там рекорды бьёт. Поэтому там они первыми должны поставить памятник нашему хоккеисту. Как только Овечкин побьёт рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы — уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст", — сказал Кожевников в разговоре с Legalbet.

Кожевников также поделился своим мнением о жизни в США, где он представлял Россию. Он отметил дружелюбное отношение и уважение к русским со стороны американцев.

По его словам, в США проживает замечательный народ, начиная с полицейских. Он высоко оценил их отношение к русским людям. Кожевников не исключает, что американцы вполне могут объявить сбор народных средств на установку памятника Овечкину, аналогично тому, как канадцы в свое время подарили Кубок национальной сборной России.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 30 голов в 75 матчах. В последней важной игре против команды "Детройт Ред Уингз" (счет 2:1), он стал автором победного гола, помогая своей команде, "Вашингтон Кэпиталз", вернуться в зону плей-офф. В оставшихся четырех матчах регулярного сезона столичному клубу предстоит продолжить борьбу за успехи в лиге.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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