Принесёт ли пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю: приводим аргументы

Для поддержания здоровья, согласно официальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо заниматься умеренной физической активностью в течение 150 минут в неделю или более интенсивными тренировками в течение 75 минут в неделю.
Как напоминает "Лайфхакер.ру", возможен также комбинированный подход, при котором сочетаются занятия различной степени интенсивности, чтобы достичь желаемого уровня физической активности.
Например, если у вас есть свободный час в неделю для интенсивной тренировки, вы всё равно можете дополнительно выделить 30 минут (75 минут — 60 минут = 15 минут; 15 минут x 2 = 30 минут) на выполнение лёгких упражнений. Достаточно двух быстрых прогулок, и вы удовлетворите рекомендации ВОЗ.
Исследования подтверждают, что даже редкие физические тренировки могут положительно влиять на здоровье. Люди, занимающиеся физической активностью всего 1-2 раза в неделю, имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин смерти по сравнению с людьми, которые ведут малоподвижный образ жизни.
Даже одна часовая пробежка на скорости 10 км/ч в неделю может снизить риск заболеваний сердца наполовину и риск смерти от других причин — на 29%.
Для достижения максимальной пользы от тренировок важно правильно планировать свою физическую активность, включая разнообразные виды упражнений с различной интенсивностью. Помните, что перед началом новой программы тренировок всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.
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