Принесёт ли пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю: приводим аргументы

Может ли принести пользу для здоровья всего одна тренировка в неделю?

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Для поддержания здоровья, согласно официальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо заниматься умеренной физической активностью в течение 150 минут в неделю или более интенсивными тренировками в течение 75 минут в неделю.

Фото: wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Как напоминает "Лайфхакер.ру", возможен также комбинированный подход, при котором сочетаются занятия различной степени интенсивности, чтобы достичь желаемого уровня физической активности.

Например, если у вас есть свободный час в неделю для интенсивной тренировки, вы всё равно можете дополнительно выделить 30 минут (75 минут — 60 минут = 15 минут; 15 минут x 2 = 30 минут) на выполнение лёгких упражнений. Достаточно двух быстрых прогулок, и вы удовлетворите рекомендации ВОЗ.

Исследования подтверждают, что даже редкие физические тренировки могут положительно влиять на здоровье. Люди, занимающиеся физической активностью всего 1-2 раза в неделю, имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин смерти по сравнению с людьми, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Даже одна часовая пробежка на скорости 10 км/ч в неделю может снизить риск заболеваний сердца наполовину и риск смерти от других причин — на 29%.

Для достижения максимальной пользы от тренировок важно правильно планировать свою физическую активность, включая разнообразные виды упражнений с различной интенсивностью. Помните, что перед началом новой программы тренировок всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.