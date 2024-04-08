Мифы о похудении и фитнесе: реальность за пределами тренировок

Коротко и по делу: почему спорт не влияет на похудение

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Убеждение о том, что спорт поможет избавиться от лишних килограммов, является одним из самых распространенных мифов в мире похудения. Валентина Романова, эксперт по работе с нарушениями пищевого поведения и автор программы "Метод. Тело", предоставляет ответы на волнующие вопросы о колебаниях веса и влиянии физических нагрузок на процесс похудения.

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Валентина Романова деликатно делится своим личным опытом, подчеркивая, что она сама вела борьбу с лишним весом, не получив ожидаемых результатов от интенсивных тренировок и активного образа жизни. Она ставит под сомнение идею о том, что физическая активность непосредственно приводит к снижению веса, указывая на ряд физиологических механизмов, ограничивающих эффективность тренировок в похудении.

Романова обращает внимание на то, что многие ошибочно считают, будто на тренировке сжигается жир, в то время как реальный процесс окисления жировой клетки запускается в период покоя при условии недостаточного поступления энергии. Она подчеркивает, что реальный расход энергии во время тренировки невелик и может быть компенсирован организмом снижением базового метаболизма, что в итоге не приводит к существенному снижению веса.

Научные исследования, приведенные Валентиной Романовой, подтверждают, что физическая активность не обязательно ведет к похудению. Она приводит примеры племени охотников-собирателей и женщин-фермеров, чей образ жизни характеризуется высокой физической активностью, однако они не демонстрируют низкий уровень веса.

Эксперт обращает внимание на механизмы сверхкомпенсации, которые активируются при значительных физических нагрузках и приводят к увеличению аппетита, снижению чувствительности к гормону насыщения и сокращению базовых энергозатрат организма. Эти процессы могут привести к непредсказуемому изменению веса в обратную сторону.





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