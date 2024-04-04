Трехкратному чемпиону Олимпиады Виталию Давыдову исполнилось 85 лет

Трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Виталию Давыдову исполнилось 85 лет

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85 лет исполнилось известному хоккеисту Виталию Давыдову, который трижды стал Олимпийским чемпионом.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Он запомнился на льду своей жесткой игрой, а успех спортсмена был бы невозможным без ответственного отношения к спортивному режиму.

Партнер Давыдова по сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Александр Якушев, слова которого приводит ТАСС, отметил, что болельщикам особенно нравились подкаты Виталия, когда он применял силовой прием, и нападающий делал так называемую мельницу.

"Самая важная его отличительная черта — это преданность хоккею. Он был фанатиком хоккея, полностью отдавал себя этому виду спорта", — добавил Якушев.

Напомним, что Давыдов выиграл в качестве главного тренера три молодежных чемпионата мира подряд.