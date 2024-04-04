85 лет исполнилось известному хоккеисту Виталию Давыдову, который трижды стал Олимпийским чемпионом.
Он запомнился на льду своей жесткой игрой, а успех спортсмена был бы невозможным без ответственного отношения к спортивному режиму.
Партнер Давыдова по сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Александр Якушев, слова которого приводит ТАСС, отметил, что болельщикам особенно нравились подкаты Виталия, когда он применял силовой прием, и нападающий делал так называемую мельницу.
"Самая важная его отличительная черта — это преданность хоккею. Он был фанатиком хоккея, полностью отдавал себя этому виду спорта", — добавил Якушев.
Напомним, что Давыдов выиграл в качестве главного тренера три молодежных чемпионата мира подряд.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.