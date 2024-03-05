Футболист Кучаев: бан сборной России может сказаться на всех поколениях игроков

Игрок "Пари НН" Кучаев переживает, что бан сборных России повлияет на все поколения футболистов

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник футбольного клуба "Пари НН" Константин Кучаев высказал опасения о том, что запрет на участие российских сборных команд в международных турнирах может негативно сказаться на различных поколениях футболистов в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Это может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть тех сборных и игроков, с которыми есть мечта сыграть", — сказал Кучаев в разговоре с "Чемпионатом".

Футболист выразил надежду на то, что ситуация разрешится в ближайшее время и российские команды снова смогут принимать участие в международных турнирах.

Спортсмен также отметил, что сложно сказать, как всё сложится, не зная всех подробностей, но он уверен, что дождется этого момента в течение своей профессиональной карьеры.

Сборные России были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.