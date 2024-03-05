Футболист Кучаев: бан сборной России может сказаться на всех поколениях игроков

Полузащитник футбольного клуба "Пари НН" Константин Кучаев высказал опасения о том, что запрет на участие российских сборных команд в международных турнирах может негативно сказаться на различных поколениях футболистов в России.
"Это может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть тех сборных и игроков, с которыми есть мечта сыграть", — сказал Кучаев в разговоре с "Чемпионатом".
Футболист выразил надежду на то, что ситуация разрешится в ближайшее время и российские команды снова смогут принимать участие в международных турнирах.
Спортсмен также отметил, что сложно сказать, как всё сложится, не зная всех подробностей, но он уверен, что дождется этого момента в течение своей профессиональной карьеры.
Сборные России были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.
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