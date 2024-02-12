Тренер Канчельскис дал свой прогноз по срокам отстранения России от участия в еврокубках

Советский и российский футболист, тренер Андрей Канчельскис высказал мнение, что Россия будет на долгое время отстранена от соревнований еврокубков.
Канчельскис не считает вероятным, что Россия сможет вернуться на международную арену в ближайшие пять лет, поскольку, по его мнению, практически все европейские страны будут бойкотировать матчи с российскими клубами.
Канчельскис также отмечает, что единственный шанс на возвращение России — это жёсткая политика со стороны УЕФА в отношении команд, которые вмешивают политику в спорт. Однако он сомневается, что всё будет именно так, и считает, что отстранение России может занять около десяти лет.
"Это всё лет на десять. "Спартак" скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки", — сказал Канчельскис в разговоре с "РБ Спорт".
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.