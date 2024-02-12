Тренер Канчельскис дал свой прогноз по срокам отстранения России от участия в еврокубках

Тренер Канчельскис считает, что Россия не сможет вернуться в еврокубки в течение десяти лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Советский и российский футболист, тренер Андрей Канчельскис высказал мнение, что Россия будет на долгое время отстранена от соревнований еврокубков.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Канчельскис не считает вероятным, что Россия сможет вернуться на международную арену в ближайшие пять лет, поскольку, по его мнению, практически все европейские страны будут бойкотировать матчи с российскими клубами.

Канчельскис также отмечает, что единственный шанс на возвращение России — это жёсткая политика со стороны УЕФА в отношении команд, которые вмешивают политику в спорт. Однако он сомневается, что всё будет именно так, и считает, что отстранение России может занять около десяти лет.

"Это всё лет на десять. "Спартак" скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки", — сказал Канчельскис в разговоре с "РБ Спорт".