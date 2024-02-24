Президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров высказался о завершении карьеры Елисеевым

Па словам советского, белорусского и российского биатлониста, двукратного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира и многократного призёра чемпионатов мира, президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, решение Матвея Елисеева завершить карьеру совсем не удивительно. 30-летний спортсмен является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира в эстафете, двукратным чемпионом Европы. После того, как завершилась Спартакиада, Елисеев завершил, что принял решении окончить спортивную карьеру.
"Спортсмены периодически приходят к тому моменту, когда чувствуют, что пора. Да, можно быть где-то в десятке, где-то в "пятнашке", но не выше этого. Поэтому важно принять вовремя решение и искать себя в чём-то другом", — признался Майгуров.
Он отметил, что, возможно, Елисеев будет заниматься делами, не связанными со спортом. Президент Союза биатлонистов России (СБР) подчеркнул, что "это тоже будет здорово".
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