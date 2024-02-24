Президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров высказался о завершении карьеры Елисеевым

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров о завершении карьеры Елисеевым: "Важно принять вовремя решение"

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Па словам советского, белорусского и российского биатлониста, двукратного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира и многократного призёра чемпионатов мира, президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, решение Матвея Елисеева завершить карьеру совсем не удивительно. 30-летний спортсмен является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира в эстафете, двукратным чемпионом Европы. После того, как завершилась Спартакиада, Елисеев завершил, что принял решении окончить спортивную карьеру.

Фото: Selbst fotografiert by Steffen Prößdorf is licensed under Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international

"Спортсмены периодически приходят к тому моменту, когда чувствуют, что пора. Да, можно быть где-то в десятке, где-то в "пятнашке", но не выше этого. Поэтому важно принять вовремя решение и искать себя в чём-то другом", — признался Майгуров.

Он отметил, что, возможно, Елисеев будет заниматься делами, не связанными со спортом. Президент Союза биатлонистов России (СБР) подчеркнул, что "это тоже будет здорово".

Эстерсунд. Спринт. Матвей Елисеев взял бронзу