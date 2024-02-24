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Фальсификация: бобслеист Воевода высказался о своих допинг-пробах

Бобслеист Воевода заявил, что его допинг-пробы в Сочи фальсифицировали

1:04
Спорт

По словам серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр по бобслею Алексея Воеводы, в ходе Олимпиады — 2014 в Сочи его с партнёрами по команде несправедливо обвинили в использовании допинга.

Бобслеист Воевода заявил, что его допинг-пробы в Сочи фальсифицировали
Фото: Self-photographed by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен напомнил, что у него имеется скриншот из системы ADAMS, на котором зафиксированы две пробы, сделанные 12 и 16 февраля. После начала инсинуации стало известно, что Воевода сдавал пробу 17 февраля, о чём сообщила "РУСАДА".

"Я спросил: а где проба, которую я делал 16-го числа? Мне никто не ответил на этот вопрос, она просто пропала. К сожалению, всё обернулось не в нашу пользу. Сейчас на многих спортсменов пытаются давить. У нас в итоге так ничего и не нашли", — признался спортсмен.

Воевода считает, что рычаги давления на спортсменов и на федерации стали причиной проблем в бобслее. Многие спортсмены не захотят заниматься этим видом спорта из-за невозможности показать себя на соревнованиях международного уровня, передаёт Газета.Ru.

A. Zubkov/A. Voevoda - Two-Man Bobsleigh - Vancouver 2010 Winter Olympic Games
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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