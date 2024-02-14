Эти советы помогут вам начать заниматься спортом и не бросить: получите сильнейшую мотивацию

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Как заставить себя начать заниматься спортом

2:54
Спорт

Порой сложно начать заниматься физическими упражнениями. Однако нет ничего невозможного. Как только вы сформируете привычку и начнёте чувствовать себя сильнее, вы обнаружите, что вам действительно не терпится двигать своим телом. Самое сложное, конечно, это только начать.

Как заставить себя начать заниматься спортом
Фото: Own work by Tequesquitengo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Воспользуйтесь этими советами сертифицированных персональных тренеров и инструкторов группового фитнеса, которые помогут вам достичь ваших целей, пишет prevention.com.

1. Найдите то, что вам нравится

Если вы найдете занятие, которое вам понравится, вы начнете с большим нетерпением ждать своих тренировок, объясняет Кейтлин Хиссонг, инструктор по пилатесу и основатель приложения Elevate with Kate.

"Это может быть прогулка в парке, занятие горячей йогой или такой вид спорта, как теннис. Когда вы найдёте то, что вам нравится, и будете заниматься этим, вы, естественно, будете возвращаться к этому", — говорит она.

Также важно найти режим тренировок, который приносит вам радость.

2. Поощряйте себя

Иногда всё, что вам нужно, — это небольшой стимул. Фитнес-тренер, генеральный директор и основатель Activate House Стефани Баттерфилд предлагает побаловать себя, когда вы достигнете определённых показателей или будете придерживаться режима тренировок.

"Эти награды не обязательно должны быть экстравагантными. Они могут быть такими же простыми, как расслабляющая ванна, любимое полезное лакомство или даже выпивка без чувства вины. Связь положительных впечатлений с вашим фитнес-путешествием укрепляет идею о том, что физические упражнения — это полезная и приятная часть вашего образа жизни", — добавляет Баттерфилд.

3. Найдите компаньона

Встретьтесь с другом на тренировке или дополните упражнения прогулкой или пешим походом, чтобы по-настоящему пообщаться и наверстать упущенное, предлагает сертифицированный тренер и инструктор по пилатесу Дилан Дэвис, соучредитель LIFT Society.

"Составление социального графика тренировок в противовес еде и алкоголю — фантастическая здоровая альтернатива", — советует специалист.

Немного подшучивания и компания во время тяжелой тренировки делают все намного веселее.

4. Инвестируйте в себя и занятия

Если вы заплатите за занятие или даже за сеанс с тренером, вам захочется прийти. Когда вы тратите свои собственные деньги, гораздо сложнее избежать тренировок.

5. Измените свой режим тренировок

Повторяющиеся тренировки могут быстро стать монотонными, что приведёт к потере мотивации. Пробуйте новые занятия, изучайте различные формы упражнений или даже тренируйтесь на свежем воздухе. Умение угадывать движения своего тела не только даёт лучшие результаты, но и поддерживает вашу умственную активность и желание увидеть, что будет дальше.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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