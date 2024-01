60 секунд тренировок: и мышечная масса увеличилась на 11,5%

Спорт

Исследование, проведенное японскими и австралийскими учеными, пришло к выводу, что для увеличения мышечной массы требуется минимальное усилие и время.

Фото: dvidshub. net by Airman Halley Burgess is licensed under public domain

Эксперимент включал 39 добровольцев и доказал, что всего лишь 3 секунды максимального напряжения мышц в день, 5 раз в неделю, могут привести к увеличению мышечной массы и силы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

Международная группа ученых из Японии и Австралии включала здоровых студентов в свое исследование. Одной группе предлагалось выполнить всего одно 3-секундное мышечное сокращение с максимальным усилием 1 раз в день, 5 раз в неделю в течение 4 недель. Другой группе не требовалось выполнять никаких упражнений.

По завершении эксперимента провели тест на сгибание рук на бицепс с максимальным усилием. Исследование показало, что как изометрическое, так и концентрическое сокращение дали увеличение мышечной силы, но лучшие результаты были достигнуты при эксцентрическом сокращении.

Участники, выполнявшие короткие тренировки, продемонстрировали увеличение мышечной массы на 11,5%, при этом всего за 60 секунд тренировок. В контрольной группе не было зарегистрировано никакого прогресса.

Ученые пришли к уверенности, что короткие, но правильно выполненные упражнения не уступают по эффективности длительным тренировкам в спортивном зале.