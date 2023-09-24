Экс-защитник сборной Англии Каррагер рассказал об оскорблениях со стороны Месси

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Бывший защитник сборной Англии по футболу Джейми Каррагер поделился своим опытом получения оскорбительного сообщения от аргентинского форварда Лионеля Месси после того, как выразил критику в адрес французского клуба "ПСЖ" из-за неудач в Лиге чемпионов.

Фото: Openverse

На вопрос о том, получил ли он сообщение от Лионеля, Джейми ответил положительно:

"Да. Просто скажу слово, которое он мне прислал — "Burro", — поделился Каррагер. "Что это означает?"

Ему объяснили, что это переводится как "осел", и Каррагер благодарно прокомментировал: "Осел, понятно".

Лионель Месси играл за "ПСЖ" с 2021 по 2023 год, проведя 75 матчей, забив 32 гола и сделав 35 результативных передач, сообщает Sportbox. ru. Вместе с парижским клубом он дважды становился чемпионом Франции.

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