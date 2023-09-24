Экс-защитник сборной Англии Каррагер рассказал об оскорблениях со стороны Месси

Бывший защитник сборной Англии по футболу Джейми Каррагер поделился своим опытом получения оскорбительного сообщения от аргентинского форварда Лионеля Месси после того, как выразил критику в адрес французского клуба "ПСЖ" из-за неудач в Лиге чемпионов.
На вопрос о том, получил ли он сообщение от Лионеля, Джейми ответил положительно:
"Да. Просто скажу слово, которое он мне прислал — "Burro", — поделился Каррагер.
"Что это означает?"
Ему объяснили, что это переводится как "осел", и Каррагер благодарно прокомментировал: "Осел, понятно".
Лионель Месси играл за "ПСЖ" с 2021 по 2023 год, проведя 75 матчей, забив 32 гола и сделав 35 результативных передач, сообщает Sportbox. ru. Вместе с парижским клубом он дважды становился чемпионом Франции.
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