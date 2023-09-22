Месси пропустит следующую игру "Интер Майами" из-за проблем со шрамами

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Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино подтвердил, что Лионель Месси не сможет принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата МЛС против "Орландо Сити". Футболисту 36 лет, и он был заменен на поле во время первого тайма в предыдущем поединке "цапель" против "Торонто".

Фото: Openverse

Тренер объяснил, что Месси столкнулся с теми же проблемами со своими шрамами на коже, которые возникли во время его выступлений за сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Также Мартино упомянул о травме у защитника Жорди Альбы.

Матч между "Орландо Сити" и "Интер Майами" состоится ночью 25 сентября и начнется в 2:30 по московскому времени.

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