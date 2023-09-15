Маргарита Дробязко отказалась говорить о лишении её гражданства Литвы

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Маргарита Дробязко не захотела говорить по поводу лишения её литовского гражданства.

Фото: wikimedia.org

"Извините, пока не комментирую данную ситуацию", — сказала Дробязко, которую цитирует Газета.Ru.

Этот вопрос был задан спортсменке 15 сентября, когда отмена её литовского гражданства была только в планах у правительства этой страны. Позже стало известно, что гражданство Литвы у Маргариты Дробязко и её супруга Повиласа Ванагаса всё-таки забрали по распоряжению президента Литвы Гитанаса Науседы.

О запуске процедуры аннулирования гражданства у Дробязко стало известно в июне текущего года.

На днях президент Гитанас Науседа пообещал журналистам, что отнимет у Дробязко литовское гражданства в ближайшее время, сказав, что Дробязко хочет "нести свет культуры и добра в шкуре агрессора". Сегодня литовский лидер своё обещание относительно Дробязко исполнил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Drobiazko & Vanagas - "Spente Le Stelle" 2000/2001 GPF - Round 1 Free Dance