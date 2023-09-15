Фигуристка Маргарита Дробязко не захотела говорить по поводу лишения её литовского гражданства.
"Извините, пока не комментирую данную ситуацию", — сказала Дробязко, которую цитирует Газета.Ru.
Этот вопрос был задан спортсменке 15 сентября, когда отмена её литовского гражданства была только в планах у правительства этой страны. Позже стало известно, что гражданство Литвы у Маргариты Дробязко и её супруга Повиласа Ванагаса всё-таки забрали по распоряжению президента Литвы Гитанаса Науседы.
О запуске процедуры аннулирования гражданства у Дробязко стало известно в июне текущего года.
На днях президент Гитанас Науседа пообещал журналистам, что отнимет у Дробязко литовское гражданства в ближайшее время, сказав, что Дробязко хочет "нести свет культуры и добра в шкуре агрессора". Сегодня литовский лидер своё обещание относительно Дробязко исполнил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.