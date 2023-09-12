Вице-президент РФС назвал срок возможного перехода в Азию

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев в интервью газете "Известия" подчеркнул, что в случае, если сборная России не сможет пройти отборочный турнир на чемпионат Европы 2028 года, стоит рассмотреть возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Фото: Openverse

По его мнению, в противном случае в стране появится целое поколение игроков, которые не смогут получить международный опыт.

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