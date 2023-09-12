Месси назвал Ромеро лучшим защитником в мире на данный момент

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Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси после победы Аргентины над Эквадором со счетом 1:0 в стартовом матче квалификации чемпионата мира 2026 года выразил свое восхищение своим товарищем по команде Кристианом Ромеро, которого он считает лучшим защитником в мире.

Фото: openverse

"Я считаю, что сейчас он лучший защитник в мире. Он продемонстрировал исключительную игру и, на мой взгляд, был выдающимся игроком матча. Иметь его в составе команды - это мечта для меня. Он постоянно подталкивает меня вперед, потому что всегда стремится вступить в поединки один на один со своими противниками. Я привык не оглядываться назад, что чрезвычайно полезно для атакующего игрока", - заявил Месси.

На клубном уровне Ромеро сейчас играет за английский "Тоттенхэм".

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