Лионель Месси вошел в список кандидатов на "Золотой мяч"

Аргентинский форвард Лионель Месси включен в список из 30 кандидатов на "Золотой мяч", престижную награду, вручаемую лучшим футболистам мира. Список опубликован французским журналом France Football.
В предыдущем сезоне Месси играл за "Пари Сен-Жермен" и помог команде выиграть суперкубок страны. Кроме того, в составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в Катаре. В настоящее время аргентинец выступает за американский клуб "Интер Майами".
Помимо Месси, в список номинантов вошли и другие известные футболисты, такие как Килиан Мбаппе, Виктор Осимхен, Роберт Левандовский и многие другие. Церемония награждения намечена на 30 октября.
В конце июля Месси сделал дубль в матче между "Интер Майами" и "Атлантой", став автором ста забитых им мячей в карьере.
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