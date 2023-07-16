В захватывающем матче Второй лиги ЛЕ-Н 2023/2024 "Севастополь" сразился с ростовским СКА. Игра проходила на стадионе СК "Севастополь" в Севастополе. Севастопольцы победили со счетом 3:1.
В предыдущем сезоне ростовский СКА занял девятое место в группе 1 ФНЛ-2, набрав в 26 матчах 34 очка. Несмотря на все усилия, они не смогли обеспечить себе место в плей-офф. А вот "Севастополь", представляющий Крымский полуостров, впервые участвует в российском первенстве, что делает его дебют весьма примечательным.
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