"Севастополь" выиграл дебютный матч в российской лиге

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В захватывающем матче Второй лиги ЛЕ-Н 2023/2024 "Севастополь" сразился с ростовским СКА. Игра проходила на стадионе СК "Севастополь" в Севастополе. Севастопольцы победили со счетом 3:1.

Фото: Вадим Савицкий

Выступление СКА в предыдущем сезоне

В предыдущем сезоне ростовский СКА занял девятое место в группе 1 ФНЛ-2, набрав в 26 матчах 34 очка. Несмотря на все усилия, они не смогли обеспечить себе место в плей-офф. А вот "Севастополь", представляющий Крымский полуостров, впервые участвует в российском первенстве, что делает его дебют весьма примечательным.

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ФК «Севастополь» продолжает подготовку ко второй лиге ФНЛ России