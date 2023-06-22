Владимир Быстров высказал недовольство решением "Спартака"

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Владимир Быстров, бывший российский футболист, поделился своими мыслями по поводу назначения Олега Малышева генеральным директором известного московского футбольного клуба "Спартак". Быстров высказал свою критику в адрес руководства красно-белой команды за выбор нового генерального директора. По его мнению, это назначение не способно принести значительных результатов.

Фото: Трансляция "Матч ТВ".

"Очередной весёленький ход "Спартака" заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола.", — написал Быстров в своем Telegram-канале.

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