Владимир Быстров, бывший российский футболист, поделился своими мыслями по поводу назначения Олега Малышева генеральным директором известного московского футбольного клуба "Спартак". Быстров высказал свою критику в адрес руководства красно-белой команды за выбор нового генерального директора. По его мнению, это назначение не способно принести значительных результатов.
"Очередной весёленький ход "Спартака" заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола.", — написал Быстров в своем Telegram-канале.
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