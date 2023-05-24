Депутат Госдумы подал заявление в Генпрокуратуру РФ из-за действий Александра Соболева

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Депутат Государственной Думы Николай Новичков подал заявление на имя Генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести расследование и дать правовую оценку действиям нападающего московского "Спартака" Александра Соболева во время матча 28-го тура Российской Премьер-лиги против московского ЦСКА (2:1), о чем сообщает телеграм-канал "Первоспортивный".

Фото: 24newnews. ru/life/demenko-schitaet-chto-spartak-perelomil-krasnodar-v-matche-24-go-tura-rpl-71857.html

В тексте заявления Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. По его мнению, действия игрока "Спартака" не только нарушают общественный порядок, но и противоречат моральным нормам.

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