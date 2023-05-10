Первый матч полуфинального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" в Мадриде завершился вничью 1:1.
Второй матч полуфинала состоится 17 мая в Манчестере, где определится окончательная судьба одной из этих команд в Лиге чемпионов сезона 2022/2023.
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