«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов

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Первый матч полуфинального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" в Мадриде завершился вничью 1:1.

Фото: laopinion. com/2023/05/09/real-madrid-y-manchester-city-empatan-el-primer-duelo-en-champions-league-con-zambombazos-de-vinicius-jr-y-kevin-de-bruyne/

На 36-й минуте Винисиус воспользовался возможностью и забил сенсационный гол из-за пределов штрафной площади, открыв счет в матче.

воспользовался возможностью и забил сенсационный гол из-за пределов штрафной площади, открыв счет в матче. Затем, на 67-й минуте, Кевин Де Брюйне ответил великолепным дальним ударом.

Второй матч полуфинала состоится 17 мая в Манчестере, где определится окончательная судьба одной из этих команд в Лиге чемпионов сезона 2022/2023.

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Real Madrid vs Man City 1-1 Hіghlіghts & All Goals 2023 HD