"Матч ТВ" не сможет использовать дроны для трансляции матчей из-за запрета властей

0:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

В свете последних событий пресс-служба "Матч ТВ" объявила о временном прекращении использования беспилотных камер во время трансляций матчей РПЛ.

Фото: www.vestnik. az/news/important/169664.html

Причина — недавний запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Запрет был введен после попытки нападения на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина.

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Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина