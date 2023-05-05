В свете последних событий пресс-служба "Матч ТВ" объявила о временном прекращении использования беспилотных камер во время трансляций матчей РПЛ.
Причина — недавний запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Запрет был введен после попытки нападения на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина.
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