Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон

В разгар перенесенного матча 28-го тура Английской Премьер-лиги норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд воспользовался моментом и забил гол. Тем самым он побил абсолютный рекорд по наибольшему количеству голов, забитых в одном сезоне чемпионата Англии, ранее принадлежавший Энди Коулу и Алану Ширеру, которые забили по 34 гола в своих сезонах. Холанд, который в этом сезоне принял участие в 31 матче, до конца сезона Премьер-лиги должен сыграть еще пять матчей.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Будучи новичком Премьер-лиги, Холанд уже превзошел 32 гола, забитых нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в сезоне 2017/2018.

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