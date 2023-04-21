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Непристойное поведение Роналду прокомментировали в Аль-Насре

0:59
Спорт

В связи со скандалом вокруг нападающего Криштиану Роналду, Аль-Наср сделал заявление. Напомним, что после матча с "Аль-Хиляль" (0:2) португальский игрок схватился за пах в ответ на скандирование "Месси, Месси!" со стороны болельщиков команды соперника.

Непристойное поведение Роналду прокомментировали в Аль-Насре

"Роналду получил травму. Его столкновение с игроком "Аль-Хиляля" Густаво Куэльяром началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений болельщиков, то они вольны думать, что хотят", — цитирует Squawka заявление клуба.

Ранее адвокат Нуф Бин заявил, что после этого инцидента он подал иск в Генеральную прокуратуру Саудовской Аравии против Роналдо за непристойное поведение.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

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Что случилось с Роналду? | Спецвыпуск МЯЧ Production
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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