Стивен Сигал открыл всероссийский центр айкидо, чтобы помочь молодёжи готовиться к армии

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Актёр и мастер боевых искусств Стивена Сигал открыл Всероссийский центр айкидо. Он займётся подготовкой молодёжи в службе в вооружённых силах.

Голливудский актёр Стивен Сигал поприсутствовал на открытии Всероссийского центра айкидо в Москве. Одной из задач этого спортивного заведения является подготовка молодёжи к службе в армии. Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а через два года был назначен специальным представителем России в США.

Обладатель седьмого дана по айкидо Сигал с 2018 года является главным инструктором Федерации айкидо России. Поэтому он и перерезал торжественную ленточку при открытии московского центра. Как сообщает издание Inside the games со ссылкой на российский ТАСС, центр призван развивать стили и направления участников традиционного и современного айкидо, повышать их мотивацию и предоставить возможность получения спортивного звания, а также готовить молодёжь к службе в армии.

В результате СВО на Украине российские и белорусские спортсмены оказались в значительной степени исключены из мирового спорта. При этом Международный олимпийский комитет непрерывно изучает способы, с помощью которых их можно вернуть. Сигал заявил на открытии центра, что айкидо может сделать мир лучше.

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