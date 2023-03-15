Стивен Сигал назвал себя на миллион процентов русским

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Актёр Стивен Сигал заявил, что вырос на русской культуре. И поэтому он считает себя на миллион процентов русофилом и русским.

Американский актёр и мастер айкидо вновь признался в любви к России через несколько недель после того, как Владимир Путин наградил его Орденом Дружбы. Сигал является специальным представителем МИД России по российско-американским гуманитарным отношениям, он высказался во время участия в учредительном мероприятии Международного движения русских в Москве. Эта группа создана для объединения русофилов из разных стран с целью продвижения более позитивного отношения к России и помощи в снятии санкций Евросоюза, как уточняет Newsweek.

"Мой отец был чистого русским, и я вырос в чисто русской семье, моя мать была полностью погружена в русскую культуру, у неё не было родителей, — рассказал 70-летний уроженец Мичигана Сигал. — Я вырос, любя Россию и всё, что я знал о ней с самого раннего возраста. И я на миллион процентов русофил и на миллион процентов русский".

Сигал также обвинил в США в том, что они потратили миллиарды долларов на дезинформацию и ложь, пытаясь дискредитировать, деморализовать и разрушить зарождающийся моральный дух России. Актер назвал эту ненависть к России новым американским учением, но подчеркнул, что более половины жителей США на самом деле знают, что им лгут, и любят Россию.

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