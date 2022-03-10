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Автор Игорь Буккер

Абрамович заменит "Челси" на российский клуб

Спорт » Командные виды » Футбол

Великобритания заморозила активы попавшего под санкции российского олигарха Романа Абрамовича, включая многомиллионный портфель недвижимости и футбольный клуб "Челси". По факту это означает запрет бизнесмену из России продажу принадлежащего ему спортивного клуба. При этом футболисты могут спокойно участвовать в турнирах.

Абрамович заменит "Челси" на российский клуб

Всего под санкциями Ее Величества оказалось семеро "российских олигархов", одним из которых оказался Роман Абрамович. Среди прочих:

  • Олег Дерипаска, основатель "Русала";
  • Андрей Костин, глава банка ВТБ;
  • Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка "Россия";
  • Алексей Миллер, глава "Газпрома";
  • Игорь Сечин, глава "Роснефти";
  • Николай Токарев, глава "Транснефти".

Как пишет The Times, Абрамовичу официально запрещено выезжать в Великобританию и проводить финансовые операции с любыми физическими или юридическими лицами Соединенного Королевства. "Челси" получит лицензию, которая позволит ему продолжать "футбольную деятельность", чтобы игры могли продолжаться. Однако миллионер не сможет продать свой клуб.

В начале марта Абрамович передал управление футбольным клубом "Челси" (третье место в чемпионате Англии) попечителям благотворительного фонда, выставив его на продажу. Сообщалось, будто бы выручка за лондонский клуб может составить около 4,8 миллиарда евро.

Правительство Великобритании рассмотрит заявку на получение лицензии, разрешающей продажу футбольного клуба "Челси", если будет найден серьезный покупатель, заявил РИА Новости анонимный представитель британского министерства культуры, медиа и спорта.

"Есть слухи, но есть и адвокатская тайна", — заявил известный адвокат Александр Добровинский в эфире программы "Есть тема!" на "Матч ТВ", намекая, что взоры олигарха обращены отныне на приобретение российского футбольного клуба.

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«Есть тема!»: Роман Абрамович вынужден продать «Челси»
Автор: Игорь Буккер
Темы футбол
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