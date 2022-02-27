Светлана Журова об Олимпиаде в Пекине и спортсменах из РФ: "Огонь, лёд и слёзы"

Целая череда "пересудов" сопровождала наших спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Пекине. Особенно это коснулось российских фигуристов. Массовое давление на Камилу Валиеву и допинг-скандал, внутрикомандные "перипетии" и осуждения со стороны МОК. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Pravda. Ru рассказала о самых ярких, по её мнению, событиях этих игр.

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Лёд и пламя

Как подчеркнула олимпийская чемпионка, Олимпиады была очень эмоциональная и развитие событий держало в напряжении, кажется, весь мир.

"Были и пламя, и огонь, и лёд, и слёзы, и радость, и ненависть, и ярость, я бы сказала. И это было во многом связано и с нашими спортсменами, не только с иностранцами. Какие-то фантастические истории Клаудия Пехштайн, которая с 16 лет общалась, дружила, говорила на русском, немка, почти в 50 лет, ей там один месяц до 50-и, выступает на этой Олимпиаде", — поделилась эмоциями Журова.

По словам депутата, Олимпиада дала невероятные результаты для российского спорта, некоторые медали Россия "не брала" десятилетиями.

"Знаете, понятно, Саша Большунов, как я говорю, царь лыж, король — это Норвегия, а царь — это наш Саша. Поэтому тут тоже нельзя не радоваться этому. Наши прыгуны, 54 года не было медалей. Две командные гонки — золотые медали", — пояснила Журова.

По словам Журовой, ещё одним удивительным событием стало, что за наших спортсменов вступились иностранные команды.

"Пусть плачут зрители, как Катарина Витт, которая защищала наших спортсменок, говоря: "Как вы можете, коллеги?", когда начали иностранные фигуристы писать гадости про наших девочек, говорить: "Да они кататься не умеют, вот японки умеют, а ваши не умеют". Это как? И Катарина Витт говорит: "Да вы что, вы что говорите? Вы вообще понимаете, как так можно?". И вот это, наверное, привлекло огромное количество людей к Олимпиаде внимание. Наверное, Томас Бах должен быть в этом смысле доволен.", — считает Журова.

Судьба?

По словам Журовой, вероятно, наши спортсмены были готовы и ко вторым и третьим местам. К примеру, Александра Трусова вела себя спокойно.

"Она совершенно спокойно понимала, что её задача — откататься чисто, что она и сделала. И дальше папа говорит: "Наверное, судьба". Вот, знаете, вот про эту судьбу это очень интересно, потому что часто говорят, что олимпийский чемпион — это чаще всего судьба, это где-то в каких-то скрижалях написано о том, что именно этот человек должен был стать олимпийским чемпионом", — считает чемпионка. — "И посмотрели на нашу Камилу. Ведь в её короткой программе видно, на что эта девочка способна"

Конечно, все ждали, что лидерство займёт и хоккейная российская команда. Кроме того, вся страна ждала, что спустя 16 лет Ангелина Голикова станет первой в 500 метровой гонке.

"Удивительного было много. Ну, и расстроилась я, конечно, немного, хотя это серебряная медаль, за наш хоккей. Я очень хотела, чтобы Ангелина Голикова выиграла 500 метров, потому что у меня какой-то заколдованный круг, уже 16 лет после моей победы нет золотых медалей, есть серебряные, бронзовые, их много, но нет золотой", — резюмировала олимпийская чемпионка.