Фристайлист Ридзик, завоевавший бронзу на ОИ-2022, сквозь слёзы обратился к жене

Российский фристайлист Сергей Ридзик произнёс трогательную речь после того, как завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

Это вторая Олимпиада спортсмена. Он напомнил в интервью "Матч ТВ", что в прошлый раз тоже занял третье место. Фристайлист надеялся на победу, но немного не дотянул до неё.

"Можно я передам привет? Владимир Иванович Шеин, любимый мой, с днём рождения вас! Это вам мой подарок. А теперь моей жене, дорогой любимой женщине. Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это ещё лучше", — эмоционально высказался Ридзик.

Он также сквозь слёзы обратился к своей маме, уточнив, что теперь она может гордиться сыном.

Состязания состоялись 18 февраля. Фристайлисты из Швейцарии Райан Регез и Алекс Фива заняли первое и второе место в ски-кроссе соответственно.

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