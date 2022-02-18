Медведева обратилась к фигуристкам Валиевой и Трусовой: "Это не конец"

Российская спортсменка Евгения Медведева выложила в Instagram пост с обращением к фигуристкам, которые выступали на Играх в Пекине. Участнице допингового скандала Камиле Валиевой звезда шоу "Ледниковый период" посоветовала удалить страницу в соцсети и провести время с любимыми людьми.

"Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте", — написала Медведева.

Вместе с этим она поддержала ещё одну спортсменку, Александру Трусову, которая эмоционально восприняла второе место. Как подчеркнула Медведева, хоть она и завоёвывала золото, у неё не получится повторить трюки фигуристки.

"У тебя ещё будут золотые медали. У тебя будет всё, что ты хочешь. Многие олимпийские чемпионы завидуют тому, что ты умеешь делать", — сказала Медведева.

Также спортсменка поздравила победительницу личного турнира Анну Щербакову и её семью. Медведева назвала фигуристку, которая завоевала первое место, "настоящим бойцом".

Ранее российский тренер Илья Авербух объяснил, почему спортсменка Валиева не смогла получить золото в личном турнире. По словам заслуженного мастера спорта РФ, из-за ситуации с допинг-скандалом фигуристка "проиграла самой себе".

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