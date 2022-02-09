Спортивный юрист: нельзя откладывать награждение призёров из-за допинг-тестов

Недопустимо откладывать церемонию награждения победителей из-за недошедших вовремя результатов тестов на допинг. Такое мнение высказал в беседе с Телеканалом "360" Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Специалист напомнил, что для таких случаев есть чёткий общепринятый регламент.

"Общепринятая процедура допингового контроля такова: если тест проводился до начала соревнований, то есть определенное время на его исследование в допинг-лаборатории. Результат теста — это официальная информация, но пока ее нет, говорить о каких-то нарушениях преждевременно. Оснований для отмены или приостановки награждений, если нет официальной информации о каких-то нарушениях, нет", — объяснил Алексеев.

По словам юриста, сначала в любом случае нужно провести награждение, а если потом выяснится, что с тестами что-то не так, можно начинать разбирательство. Но для этого вину спортсменов ещё нужно доказать, напомнил специалист.

Алексеев сообщил, что на данный момент пока никаких новых данных по поводу допинговых нарушений в отношении российских фигуристов не поступало.

Если позже и будет заявлено о нарушении, это ещё не приговор, считает юрист, потому что вину конкретного спортсмена ещё нужно будет доказать. А финальное решение будет приниматься только после завершения расследования, отметил Алексеев.

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