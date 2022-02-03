Сборной России по мини-футболу обещана двойная премия за победу над Украиной

Национальной российской команде по мини-футболу пообещали премию в двойном размере, если она обыграет команду Украины в полуфинале чемпионата Европы.

По сообщению спортивного блогера Ивана Карпова, первоначально российским футболистам в случае получения "золота" должны были выплатить по 1 миллиону рублей на игрока, по 750 тысяч рублей за серебряные медали, и по 500 тысяч — за бронзовые.

Теперь в Российском футбольном союзе решили удвоить размер этой премии. Карпов напоминает, что так же решили поступить с премиями российской команды по пляжному футболу, ставшими чемпионами мира в Москве.

Россияне смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы после победы над грузинами (3:1). Другие полуфиналисты, украинцы, смогли выиграть у сборной Казахстана со счётом 5:3.

Матч между сборными России и Украины пройдёт 4 февраля в голландском Антверпене. Начало игры — в 22:00 по мск.

В активе сборной РФ пока всего одна золотая медаль европейского первенства за 1999 год. Кроме того, она пять раз становилась серебряным призёром, и трижды — бронзовым.

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