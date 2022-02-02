Сборная России по мини-футболу после победы над сборной Грузии в полуфинале Чемпионата Европы 4 февраля проведёт в Антверпене (Голландия) матч с командой Украины.
Уже сейчас поклонники футбола опасаются, что вокруг этой игры страсти будут кипеть отнюдь не спортивные. На такую мысль наводит многое:
"Будет жарко", — пишут болельщики в соцсетях.
По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, "приплетать" политику к футболу — большая глупость:
"Пусть политики замолчат. Будет классный футбол двух прекрасных соперников. И кто сейчас будет подмешивать политику, тот идиот, которому плевать на спорт. Да здравствует спорт, — сказал Губерниев (цитата Матч ТВ).
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