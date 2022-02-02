Губерниев посоветовал "идиотам" от политики замолчать

Сборная России по мини-футболу после победы над сборной Грузии в полуфинале Чемпионата Европы 4 февраля проведёт в Антверпене (Голландия) матч с командой Украины.

Уже сейчас поклонники футбола опасаются, что вокруг этой игры страсти будут кипеть отнюдь не спортивные. На такую мысль наводит многое:

и устроенная одному из украинских футболистов травля из-за того, что он поздравил с Новым годом друзей в России,

и штраф, выписанный ФК за интервью игроков на русском языке,

и запрет Минспорта Украины членам сборной страны даже стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

"Будет жарко", — пишут болельщики в соцсетях.

По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, "приплетать" политику к футболу — большая глупость:

"Пусть политики замолчат. Будет классный футбол двух прекрасных соперников. И кто сейчас будет подмешивать политику, тот идиот, которому плевать на спорт. Да здравствует спорт, — сказал Губерниев (цитата Матч ТВ).