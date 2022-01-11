Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
На счету Алябьева две золотые медали в эстафете и индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Также он завоевал бронзовую медаль Игр в спринте.
12 декабря 2021 года Алябьев отметил свой юбилей.
Как рассказал советский биатлонист Дмитрий Васильев, в последние дни жизни Алябьев боролся с COVID-19.
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