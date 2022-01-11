Умер двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Анатолий Алябьев

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

На счету Алябьева две золотые медали в эстафете и индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Также он завоевал бронзовую медаль Игр в спринте.

12 декабря 2021 года Алябьев отметил свой юбилей.

Как рассказал советский биатлонист Дмитрий Васильев, в последние дни жизни Алябьев боролся с COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.