World Athletics допустит для участия на ЧМ в два раза больше российских атлетов

Международная легкоатлетическая ассоциация разрешила в 2022 году принимать участие в международных соревнованиях в два раза большему числу российских легкоатлетов, чем в 2021. Теперь их количество равняется 20 (по сравнению с 10 атлетами в 2021 году). Об этом сообщает Interfax.

"В соревнованиях 2022 года не более 20 российских спортсменов получат право участвовать в нейтральном статусе", — сказано на сайте ассоциации.

До этого, в 2021 году только 10 российским спортсменам в нейтральном статусе было разрешено принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Токио.

Это положение распространяется на ряд турниров, которые состоятся в следующем году: ЧМ по спортивной ходьбе в Омане и по лёгкой атлетике в помещении в Белграде в марте 2022, ЧМ в США, который пройдёт в июле 2022, Чемпионате Европы в Мюнхене, запланированном на август 2022, ЧМ по полумарафону в Китае, в Янцзоу, который пройдёт в ноябре 2022, и на Чемпионате Европы в Турине по кроссу, запланированном на декабрь 2022 года.

Выбор 20 спортсменов в независимом статусе будет выполнен Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.

В World Athletics уточнили, что количество россиян может быть снижено на четверть, если правила получения нейтрального статуса не будут соблюдены.

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