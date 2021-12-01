EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Число пострадавших из-за аварии в шахте "Листвяжная" возросло до 99 человек
Эксперт заявила о подорожании мандаринов
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Анна Седокова рассказала о лицемерии в "ВИА Гре"
Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов призвал украинцев выйти на Майдан
Суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте сына Павла Астахова
Врач поделился методами вернуть обоняние после болезни COVID-19
Верховный суд отказал в удалении из ПДД знака фотофиксации нарушений

World Athletics допустит для участия на ЧМ в два раза больше российских атлетов

Спорт

Международная легкоатлетическая ассоциация разрешила в 2022 году принимать участие в международных соревнованиях в два раза большему числу российских легкоатлетов, чем в 2021. Теперь их количество равняется 20 (по сравнению с 10 атлетами в 2021 году). Об этом сообщает Interfax.

World Athletics допустит для участия на ЧМ в два раза больше российских атлетов

"В соревнованиях 2022 года не более 20 российских спортсменов получат право участвовать в нейтральном статусе", — сказано на сайте ассоциации.

До этого, в 2021 году только 10 российским спортсменам в нейтральном статусе было разрешено принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Токио.

Это положение распространяется на ряд турниров, которые состоятся в следующем году: ЧМ по спортивной ходьбе в Омане и по лёгкой атлетике в помещении в Белграде в марте 2022, ЧМ в США, который пройдёт в июле 2022, Чемпионате Европы в Мюнхене, запланированном на август 2022, ЧМ по полумарафону в Китае, в Янцзоу, который пройдёт в ноябре 2022, и на Чемпионате Европы в Турине по кроссу, запланированном на декабрь 2022 года.

Выбор 20 спортсменов в независимом статусе будет выполнен Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.

В World Athletics уточнили, что количество россиян может быть снижено на четверть, если правила получения нейтрального статуса не будут соблюдены.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Олимпиада 2022. Впервые в истории Россия единственная страна в мире с максимальным количеством квот!
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов призвал украинцев выйти на Майдан
Анна Седокова рассказала о лицемерии в "ВИА Гре"
Суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте сына Павла Астахова
Врач поделился методами вернуть обоняние после болезни COVID-19
Верховный суд отказал в удалении из ПДД знака фотофиксации нарушений
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Как США будут реагировать на российскую агрессию, рассказал Блинкен
Украина опровергла информацию о "расстреле мигрантов" из Белоруссии
На Украине оценили слова Захаровой о стягивании в Донбасс 125 тысяч бойцов ВСУ
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Ирина Шлионская Колумбайнеры: смерть — это игра! Ирина Шлионская Любовь Степушова Столтенберг: каким будет военный ответ НАТО России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников