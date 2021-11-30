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Фигурист из Канады Москович выразил восхищение Камилой Валиевой

Спорт

Фигурист из Канады Дилан Москович не смог сдержать эмоций после победы россиянки Камилы Валиевой на сочинском этапе Гран-при. Слова канадского спортсмена передаёт CBS Sports.

Фигурист из Канады Москович выразил восхищение Камилой Валиевой

"Что это за ребёнок? С какой она планеты? Это напоминает мне поведение Усейна Болта, который после финиша оглядывался: "Есть кто-то рядом? Я настолько впереди всех, что могу оставить себе запас, чтобы потом превзойти свои же рекорды", — сказал спортсмен.

Камила Валиева стала победителем Гран-при в Сочи среди женщин-одиночниц. В проём прокате золотая медалистка продемонстрировала чисто исполненные сложные прыжки и их комбинации. Для Валиевой Гран-при в Сочи отметился новыми мировыми рекордами — 185,28 баллов за прокат произвольной программы, и 272,71 баллов — итоговая оценка за обе программы.

После своей победы Валиева искренне поблагодарила тренеров и болельщиков, отметив, что для неё очень важна их поддержка.

Серебро сочинского Гран-при получила россиянка Елизавета Туктамушева, обладательницей бронзы также стала российская фигуристка Майя Хромых.

 

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Kamila Valieva DOMINATES Russian sweep at Rostelecom Cup| THAT FIGURE SKATING SHOW
Автор: Светлана Нерадовская
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