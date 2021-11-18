Николай Валуев рассказал, как приревновал свою жену к итальянцу

Депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев признался, что является ревнивым человеком, и однажды ему захотелось наброситься на гражданина Италии, который пытался ухаживать за его женой.

В беседе с изданием "7 Дней" Валуев рассказал, что супруга совсем не даёт ему повода в ней усомниться. Но, по словам боксёра, один раз такой прецедент всё-таки случился: во время его путешествия с женой Галиной по Италии в 2006 году. Валуев рассказал, что в Калабрии, где они тогда жили, им гидом и охранником служил один "весёлый итальянец", который заодно пытался ухаживать за его супругой.

Валуев признался, что тогда почувствовал ревность, несмотря на то, что его жена не давала ему для этого никаких поводов, хотя и была польщена ухаживаниями итальянца.

"Но вот в тот момент я захотел крови, это точно", — вспомнил Валуев, добавив, что ту поездку по Италии его жена вспоминает с гордостью.

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