Действующие чемпионы мира среди пар, представители России Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно лидируют после исполнения короткой программы на NHK Trophy — Гран-при Японии по фигурному катанию. Об этом сообщают Спорт РИА Новости.
Короткая программа 12 ноября принесла Мишиной и Галлямову 78,40 баллов. Эксперты отметили чистый прокат российских фигуристов, показавших свой лучший результат в этом сезоне.
На втором промежуточном месте после короткой программы также расположилась российская спортивная пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 75,78 баллов. На третьей строчке — пара из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, у которых 73,98 баллов.
Окончательные итоги в соревновании спортивных пар станут известны в субботу, когда фигуристы покажут свою спортивную программу.
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