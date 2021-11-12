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Российские пары лидируют на Гран-при Японии по фигурному катанию

Спорт

Действующие чемпионы мира среди пар, представители России Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно лидируют после исполнения короткой программы на NHK Trophy — Гран-при Японии по фигурному катанию. Об этом сообщают Спорт РИА Новости.

Короткая программа 12 ноября принесла Мишиной и Галлямову 78,40 баллов. Эксперты отметили чистый прокат российских фигуристов, показавших свой лучший результат в этом сезоне.

На втором промежуточном месте после короткой программы также расположилась российская спортивная пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 75,78 баллов. На третьей строчке — пара из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, у которых 73,98 баллов.

Окончательные итоги в соревновании спортивных пар станут известны в субботу, когда фигуристы покажут свою спортивную программу.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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