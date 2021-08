Немецкий журналист донес на Россию в МОК из-за Захаровой

Он был так возмущен, что даже выступил на пресс-конференции Международного олимпийского комитета.

Мария Захарова нокаутировала прессу | Олимпийские игры 2021

За несколько дней до начала токийской Олимпиады генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки организовала в соцсетях флешмоб #wewillROCyou, чтобы поддержать сборную России. Спортсменов допустили до соревнований под аббревиатурой ROC ("Russian Olympic Committee" — "Олимпийский Комитет России"), и хештег явно перекликается с хитом "We Will Rock You" музыкальной группы Queen.

Канделаки поддержали не только представители шоу-бизнеса, но и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, опубликовавшая в Telegram видео, на котором она избивает в тренажерном зале манекен с надписью "press".

2 августа ролик увидели зарубежные репортеры, среди которых оказался и знаменитый Хайо Зеппельт, разоблачающий допингистов на немецком телеканале ARD. Зеппельт поделился находкой в Twitter и выразил свое возмущение:

МОК молчит, когда Кремль с пресс-секретарем Министерства иностранных дел России нагло угрожает иностранным журналистам, избивая куклу со словам "пресса".

Зеппельт выразил уверенность в том, что видео снято по мотивам допингового скандала, и потребовал МОК отреагировать на вопиющие действия российской стороны во время выступления на пресс-конференции. Спортивные чиновники обещали ознакомиться с роликом.